الدراسة 3 سنوات.. إطلاق مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023/2024

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 10:51 صباحاً - محمد السيد - /708883/الدراسة-3-سنوات-إطلاق-مدرسة-عمار-2-للتكنولوجيا-التطبيقية-للعام-الدراسي-20232024

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك، لإطلاق مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة، والتي سيتم بدء الدراسة بها بالعام الدراسي 2023/2024.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وعبير عصام الدين رئيس مجلس إدارة شركة عمار.

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واستهل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، حديثة مشيرًا إلى جهود الوزارة نحو تطوير التعليم، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل؛ وذلك بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة وتساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية بما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

نظام الدراسة بمدرسة عمار

وأضاف مجاهد أن مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية والتي ستعمل بموجب هذا البروتوكول بالشراكة شركة عمار العقارية، سيكون نظام الدراسة بها لمدة 3 سنوات، وسيرتكز المنهج الدراسي بالمدرسة إلى 3 محاور رئيسية وهم، العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الشكر إلى شركة عمار العقارية على التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، مؤكدًا على ضرورة تكاتف القطاعين الخاص والعام نحو تطوير التعليم الفني، ورغبة الوزارة في مد المزيد من جسور التعاون مع شركات القطاع الخاص، وتفهمها لاحتياجاته ومتطلباته.

وأضاف بصيلة، أنه في إطار من استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقتها الدولة المصرية، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير القطاعات ذات الأولوية المحددة للدولة، من أجل تأهيل العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، وتوفير التدريب المتخصص لخدمة سوق العمل على أحدث التقنيات التكنولوجية؛ من أجل إكساب المتدربين من الطلاب المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعلم مهنة تؤهلهم لتحقيق دخل مادي مناسب، وقيمة مضافة من خلال شهادات معتمدة، ليصبحوا قادرين على المنافسة، وتحقيق تنمية ونهضة حقيقية لمصر.

ومن جانبها قالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، أنه من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركات وكذلك إطلاق عام 2022 من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمجتمع المدني، حرصت شركات عمار للتطوير العقاري والسياحي والصناعي أن تكون إحدى أذرع الدولة ووزارة التعليم في دعم التعليم الفني في مجال تخصصها وعملها في السوق المصري منذ عشرين عاما واليوم تتويج لما تقوم به الشركة في تعليم الشباب المهنة بمعايير صحيحة تحت مظلة الوزارة، ودعم تغيير ثقافة المجتمع ونظرته لطلاب التعليم الفني الذي تقوم عليه الدول الكبرى.

وأضافت أنه سيتم افتتاح مدرسة عمار 1 للتكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2022/2023 ومدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 2023/2024، واختتمت أن الشركة تأمل في أن يكون هذا النموذج ناجحا حتى يتم تواجده في عدة محافظات، وأن تكون تجربة ناجحة لكل الأطراف الوزارة والشركة والطالب.