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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 10:51 صباحاً - محمد السيد - /708881/مشوار-الزمالك-في-كأس-مصر-قبل-مواجهة-الأهلي

يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لمواجهة هامة ستجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر في نسخته الماضية، وذلك في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجاري.

دوت الخليج

وضمن النادي الأهلي، الصعود لهذا الدور بعد الفوز على فريق بتروجيت، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس السبت في نصف نهايئي البطولة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، فيما تخطى الزمالك، فريق أسوان في نفس الدور، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحثيد ، وضرب الفريقان موعداً قوياً خلال نهائي البطولة.

وقبل المواجهة المنتظرة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية، نرصد لكم خلال هذه السطور مشوار نادي الزمالك في بطولة كأس مصر في نسخته الماضية:

تواجه نادي الزمالك أمام فريق حرس الحدود، في دور الـ 32 من المسابقة المحلية، حقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، وصعد لدور الـ 16.

_تقابل الفارس الأبيض مع فريق مصر المقاصة في دور الـ 16، وتمكن من تخطيه بنتيجة هدفين نظيفين.

_ في دور الثمانية ، ضرب الزمالك موعداً مع فريق الإسماعيلي، واستطاع تخطيه بالفوز في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

_ في مباراة دور نصف النهائي من البطولة الأعرق محلياً، تقابل الفارس الأبيض أمام فريق أسوان، وتخطاه بصعوبة بالغة بنتيجة هدفين مابل هدف وحيد، وشهدت هذه المباراة ضياع ركلتي جزاء من جانب لاعبي فريق أسوان.

_ يتواجه الأهلي والزمالك، في نهائي البطولة، في تمام التاسعة مساء ذلك اليوم، على ستاد القاهرة.

الزمالك وكأس مصر

ويسعى الفارس الأبيض، لتحقيق لقب كأس مصر في نسخته الماضية، وذلك بعدما حققه النادي الأهلي في الموسم الماضي بعد الفوز بركلات الترجيح على فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح، لذا يأمل لاعبو الزمالك في مواصلة البحث عن الألقاب في الحقبة الجديدة للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، والذي سبق وأن تُوج رفقة القلعة البيضاء بلقب الدوري وكذلك لقب كأس مصر عام 2015،في موسم تاريخي كان للقعلة البيضاء.