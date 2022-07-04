انت الان تتابع تفاصيل خبر مشروعات النواب تناقش 9 طلبات إحاطة موجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 10:51 صباحاً - محمد السيد - /708878/مشروعات-النواب-تناقش-9-طلبات-إحاطة-موجهة-إلى-وزيرة-التجارة-والصناعة-ورئيس-هيئة-التنمية-الصناعية

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة 9 طلبات إحاطة محالة إلى اللجنة وموجهة إلى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي:

دوت الخليج

مشروعات النواب تناقش 9 طلبات إحاطة موجهة إلى وزيرة التجارة والصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية

4 طلبات إحاطة مقدم من النائب طارق السيد محمود، بشأن:

-عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فرع هيئة التنمية الصناعية بالعامرية.

- عدم تطبيق ما جاء في الفصل الثالث (صندوق دعم المناطق الصناعية) من القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- استمرار طلب هيئة التنمية الصناعية خطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بها، رغم عدم احتياج المصانع لهذه المعونة مما يعطل حركة العمل والإنتاج.

- عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالبدء في العمل بأرض مرغم (3) كمجمع صناعي جديد.

كما تناقش طلبي إحاطة مقدمين من النائبة منى عبدالله، بشأن:

-المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف.

- تضرر أصحاب الورش في مدينة بنى سويف من طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة.

وتناقش طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن عزوف المستثمرين عن المنطقة الصناعية غرب طهطا. وتناقش طلب إحاطة مقدم من النائب على محمد عز، بشأن أسباب ضعف نسب الإشغال في المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب عامر حامد الشوربجى، بشأن عدم قيام مكتب الهيئة العامة التنمية الصناعية في محافظة الغربية بحل مشاكل المستثمرين، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة ذهابهم إلى مقر الهيئة بالقاهرة لحل مشاكلهم.