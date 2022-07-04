نادي أرسنال يعلن التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس قادمًا من صفوف مانشستر سيتي

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 10:51 صباحاً - محمد السيد - /708874/نادي-أرسنال-يعلن-التعاقد-مع-البرازيلي-جابرييل-جيسوس-قادما-من-صفوف-مانشستر-سيتي

أعلن نادي أرسنال التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس قادمًا من صفوف مانشستر سيتي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونقل أرسنال في بيان عن المدير الفني البرازيلي في الفريق إيدو:” أنه نحن سعداء بتأميننا انتقال إلي الفريق" الذي سيرتدي الرقم 9، وذلك بدون التطرق إلى أي تفاصيل حيال قيمة الصفقة.

وكان قد تم تسريب فيديو لجيسوس وهو يرتدي قميص الأرسنال ويحمل الرقم 9، وهو نفس الرقم الذي كان يحمله في فريق مانشستر سيتي.

والرقم 9 كان يحمله اللاعب الفرنسي في صفوف أرسنال، ألكساندر لاكزيت، الذي انتقل بدوره إلى فريق ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأرسنال.

الجدير بالذكر أن أجتاز اللاعب الكشف الطبي بنجاح في أرسنال استعدادا لإتمام انتقاله إلى أرسنال قادماً من مانشستر سيتي.

نتيجة أرسنال ضد ليفربول

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال فى المسم الماضي بنتيجة 2/0، على ستاد "الإمارات"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى ليفربول في أكثر من كرة، ولكن تألق أليسون بيكر وأنقذ شباكه وحافظ على نظافتها.

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.