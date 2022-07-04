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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 10:51 صباحاً - محمد السيد - /708871/سارة-النحاس-تواجه-الحكومة-بالإهمال-والتقصير-في-الخدمة-الصحية-بمستشفى-شرق-المدينة-بالإسكندرية

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار ن القائم بأعمال وزير الصحة، في شأن "إهمال وتقصير في الخدمة الصحية بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية".

سارة النحاس تواجه الحكومة بالإهمال والتقصير في الخدمة الصحية بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية

دوت الخليج

وأوضحت عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منها، “ أن الاهمال أسفر عن حدوث العديد من حالات الوفاة ومضاعفات للمرضى بسبب أخطاء تمريض وتجاهل طبي وتقصير إداري وتهديد لأهالي الضحايا بأسلوب غير لائق داخل مستشفى شرق المدينة التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

وأضافت النائبة سارة النحاس، أن طلبها جاء استنادا على الشكاوي والمحاضر المقدمة ضد إدارة المستشفى والقائمين عليها.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا (أكثـر مـن عـشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاور عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

أكد تقرير اللجنة المشتركة، أن الضريبة تعد أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية.