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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 10:51 صباحاً - محمد السيد - /708869/مانشستر-يونايتد-يغلق-باب-الرحيل-أمام-رونالدو

دوت الخليج

وبحسب م ذكرت صحيفة سكاي سبورت في تقريرها صباح اليوم الاثنين الموافق 4 من يوليو الجاري، فاللاعب لديه رغبة في الرحيل عن الفريق، وخو تجربة جديدة، حيث كان هناك بعض التقارير التي ربطت بين رحيله وبين انتقاله لفريق تشيلسي الانجليزي.

وأكدت الصحيفة، على أن رونالدو متخوف من تكرار نفس تجربة الموسم الماضي مع الشياطين الحمر، فالفريق عاش موسم هو الأوسأ له، واحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الأمر الذي لن يمكنه من خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للمسو المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو، محبط بشدة من موسم الانتقالات الصيفي الذي حدث في فريقه، فعلى الرغم من أنه كان متحمساً للبقاء في مانشستر الموسم المقبل، إلا أنه لديه شعور بالخوف من خسارة الألقاب الفردية والجماعية التي يرغب في حصدها خلال الموسم المقبل.

وكان قد عاد رونالدو، إلى صفوف اليونايتد، مرة أخرى الموسم الماضي، وقدم موسم مميز على المستوى الفردي، وكان منافساً بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، والذي حُسحم في الأخير لصالح النجم المصري محمد صلاح، وقاسم معه الجائزة الكوري هيونج مين سون، حيث سجل كلاهما 23 هدف، فيما سجل رونالدو 18 هدفاً.

وقدم رونالدو، موسمه الأول مع فريق الشياطين الحمر بشكل مميز، وسجل 24 هدف خلال 34 مباراة، وأصبح هو هداف الفريق خلال هذا الموسم، على الرغم من أنه كان هذا الموسم هو الأوسوأ لفريق اليونايتد بسبب كثرة التخطبات وتغيير المدرب سولشاير، وبعده جاء رالف رانجدينك في مهمة مؤقتة إلى أن تم الاستقرار على إريك تن هاج.

جاءت هذه الأخبار المنتشرة برحيل رونالدو، بسبب إحباطه من موسم الانتقالات الذي قام به الفريق حتى الآن، فلم يتم التعاقد مع مهاجم أو لاعب مميز خلال الميركاتو الجاري، وكذلك تواجد اليونايتد في المركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي، الأمر الذي لم يمكن الدون من اللعب في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا.