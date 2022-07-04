انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب عاصفة ترابية.. العراق يسجل أكثر من 500 حالة اختناق حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 10:51 صباحاً - محمد السيد - /708860/بسبب-عاصفة-ترابية-العراق-يسجل-أكثر-من-500-حالة-اختناق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، تسجيل أكثر من 500 حالة اختناق بسب عاصفة ترابية ضربت العاصمة العراقية بغداد والمحافظات، أمس الأحد.

دوت الخليج

500 حالة اختناق

وأفادت وكالة السومرية نيوز، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، بيانا ذكر فيه: «أعداد حالات الاختناق بسبب موجة الغبار فى جميع المحافظات، وصلت إلى أكثر من 500 حالة اختناق مختلفة الشدة».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن: «جميع حالات الاختناق خرجت من المستشفى وذلك بعد أن تلقت الرعاية الطبية اللازمة، من دون أن يتم تسجيل حالة وفاة».

ويشار إلى انه فى وقت سابق أعلنت إدراة مطار بغداد الدولي باستئناف الحركة الجوية، أمس الأحد، ويأتي ذلك بعد أن كانت الحركة الجوية متعطلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أكد إدارة مطار بغداد، في بيان له، بعودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، وانسابية جدول الرحلات الجوية، كما أشار بيان المطار إلى وصول مدي الرؤية إلى 600 متر بعد أن توقفت صباح اليوم.

ويذكر أن العاصمة العراقية بغداد، قد شهدت أمس الأحد، غبارا كثيفا مصحوبا بموجة ترابية والتي أدت إلى انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية.