التنمية المحلية تفوز بجائزة أفضل مشروع تطبيقى للتمكين الاقتصادى للمرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 10:29 صباحاً - التنفيذ الفعلى للمشروع يبدأ أكتوبر القادم ولمدة 10 أشهر بتكلفة 11,4 مليون جنيه فى قرية الاعلام بالفيوم

فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المرأة اقتصادياً لكى تتمكن من المشاركة فى حمل أعباء الحياة ، وتنفيذاً لرؤية وزارة التنمية المحلية لدعم المرأة اقتصادياً ، ليصبحن رائدات ومشاركات فى عملية التنمية الاقتصادية بالمحافظات ...

فاز متدربو وزارة التنمية المحلية بجائزة أفضل مشروع تطبيقى وذلك فى الدورة التدريبية التى شاركت فيها الوزارة تحت عنوان ( تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية ) التى نظمتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة وفى اطار مشروع " رابحة " الذى تموله الحكومة الكندية ، وشارك فى الدورة التدريبية 47 متدرباً منهم 21 متدرباً من من وزارة التنمية المحلية ومحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم، إضافة إلى 26 متدرباً من وزارات التعاون الدولى والشباب والرياضة والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ووجه اللواء محمود شعراوى بدراسة وتعميم المشروع التطبيقى الذى يحمل عنوان ( انتاج منتجات مبتكرة صديقة للبيئة من مخلفات نخل ( الخوص ) .. دراسة على قرية الاعلام بمركز الفيوم – محافظة الفيوم) وفى قرى اخرى بالمحافظة والتى تعمل فى نفس المجال مثل بيهموم والعجميين ، وأيضاً المحافظات التى تتشابه ظروفها مع محافظة الفيوم ، أو المحافظات التى تستطيع تطبيق نماذج مشابهة على المنتجات البيئية التى تشتهر بها ، كما وجه الوزير بتطوير أحد مراكز التدريب الحرفى التابعة للوزارة ليكون مقراً للتدريب الحرفى والمهارى على المنتجات اليدوية المصنعة من الخوص بالفيوم، مع تحويل الحرف التراثية الى تكتلات اقتصادية بكل قرية ، ودمج الشباب وخريجى الجامعات فى المشروع ، وتطوير آليات العمل لتتناسب مع تدوير مخلفات النخيل وتحويله الى منتجات أخرى .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج المشترك الذى اجتازه المتدربون يأتي تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، ويهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 امرأة في القطاع الخاص المصري في بعض المحافظات ، كاشفاً أن البرنامج التدريبي يعمل علي توفير الإمكانات الكاملة لهؤلاء السيدات بصفتهن رائدات أعمال وموظفات في سلاسل القيمة المستهدفة فى بعض المجالات مثل نخيل التمر، والنباتات الطبية والعطرية ، والحرف اليدوية والمعلومات والاتصالات ، حيث يتبنى البرنامج نهجا متعدد القطاعات ويجمع بين الأنشطة على مستوى السياسات والمؤسسات والأفراد ، مشيداً بأداء المتدربين خلال الدورة التدريبية ، وثناء الجهات المنظمة على المشروع الذى تم اعداده .

وقال اللواء محمود شعراوى أن متدربى الوزارة قاموا برصد المشكلة التى يعانى منها السيدات فى قرية الاعلام بالفيوم وعددهن حوالى 1200 سيدة يعملن فى اعادة تدويرمخلفات البلح لانتاج منتجات تراثية ، وتركزت اسباب المشكلة فى ضعف قدرات ومهارات السيدات فنياً وادارياً اضافة لعدم جودة التشطيب المطلوب في المنتجات وعدم استمرارية تصنيع المنتجات لقلة الطلب عليها ، وعدم وجود آلية للتسويق الجيد اضافة لعدم وجود اماكن لتخزين المنتجات للحفاظ عليها من المتغيرات الجوية المختلفة .

وأشار اللواء شعراوى الى قيام المتدربين بتحديد التدخلات الرئيسية العاجلة والتدخلات طويلة الاجل المطلوبة لحل المشكلة بالقرية ، والتى تركزت فى تدريبات فنية متخصصة للسيدات على التسويق الالكترونى والتصوير والعرض والتصميمات المبتكرة وتعبئة المنتجات وتغليفها بطريقة جذابة ، مع التدريبات الادارية على الادارة المالية ، وادارة فرق العمل وريادة الأعمال ، اضافة الى تنفيذ لقاءات فنيه واستشارية للسيدات مع المتخصصين ، وندوات توعية حول أهمية التحول للقطاع الرسمى ، وتنظيم لقاءات بين الجهات المانحة للقروض والسيدات أصحاب المشروعات ، أيضاً تدريبات متخصصة فى التسجيل على المواقع الالكترونى للتسويق ومنها منصة " أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات التراثية ، مع اعداد قاعدة بيانات عن الموردين ، وتنظيم مسابقة لتصميم تطبيق الكترونى بجميع موردى الخامات للمشروع ، وتوفير تابلت للسيدات للوصول لمنصات التسويق والتدريب على استخدامة .

وكشف اللواء محمود شعراوى أن التدخلات طويلة الأجل تضمنت اقامة معرض دائم بمحافظة الفيوم فى المناطق الاثرية السياحية مثل كوم أوشيم ووادى الريان لعرض منتجات السيدات بعد تطويرها ، مع انشاء مركز تدريبى متخصص فى محيط القرى القائمة على تدوير مخلفات النخيل ، مع العمل على استخدام مخلفات النخيل الغير ملائمة لصناعة الخوص لانتاج منتجات حديثة مثل خشب MDF، وتخصيص مجمعات صناعية لتوفير بيئة عمل متطورة وملائمة للسيدات للتحول للقطاع الرسمى .

وتابع اللواء محمود شعراوى أن المتدربين قاموا يتحديد الجهات التى تشارك فى تنفيذ المشروع التطبيقى والقيمة المضافة من خلالهم للمشروع ، موضحاً أن الوزارة تقوم من خلال قطاعاتها الداخلية مثل حياة كريمة والتعاون الدولى وصندوق التنمية المحلية ومشروعك ومنصة أيادى مصر وفرصتك فى قريتك ، بتقديم الدعم الفنى والمالى والخدمات المتكاملة التى تساعد على رفع جودة المنتجات، ويقوم برنامج الأعذية العالمى ، والجمعيات الأهلية بالقرية والقطاع الخاص بتحقيق التواجد والانتشار بالعمل فى مبادرة " حياة كريمة " ، ونقل الخبرات الخاصة بالمشروع لهم والمشاركة فى المعارض المختلفة وتعظيم الاستثمار فى الرائدات الريفيات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشاركة مركز تحديث الصناعة وديوان عام المحافظة وجامعة الفيوم والمدارس الفنية بالمحافظة ستسهم فى العديد من القيم المضافة للمشروع منها تحقيق برنامج التنمية المستدامة بمركز الفيوم من خلال برنامج تنمية التجمعات الحرفية التراثية وبرنامج مصر الابداع ( كريتيف ايجيبت ) ، والمساهمة فى توفير فرص عمل للسيدات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والحفاظ على الحرف التراثية، وتحقيق مستهدف محافظة الفيوم بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية بمؤشر مساهمة المرأة فى قوة العمل .

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن المتدربين قاموا أيضاً بإعداد مؤشرات النجاح لقياس ما تم بالنسبة للمستهدف فى مجال التمكين الاقتصادى للسيدات والفتيات، وخلق فرص عمل لهن، وتأسيس ونمو مشروعات مبتكرة صديقة للبيئة بالقياس لمستهدفات المشروع، وأيضاً قياس معدلات رفع الوعى بفرص التمويل والتحول للقطاع الرسمى، وتيسير إجراءات الوصول لمنصات التسويق المختلفة موضحاً أنه تم تحديد المخطط الزمنى للمشروع التطبيقى فى الفترة أكتوبر القادم ولمدة 10 أشهر، وأيضاً الموازنة التقديرية المقترحة، والتى تبلغ 22,7 ألف جنيه لكل سيدة، وبإجمالى تكلفة 11,4 مليون جنيه .

وقد أشاد القائمون على الدورة التدريبية من ممثلى اليونيدو والأمم المتحدة بمشروع وزارة التنمية المحلية في تحقيق أهداف التدريب من التمكين الاقتصادي للمرأة، كما أكدوا على التعاون المثمر والفعال مع الوزارة في التعجيل بخطي متسارعة لتوفير فرص عمل للمرأة، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً والوصول إلى المرأة في جميع محافظات مصر خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال وحدات تكافؤ الفرص التى انشاتها الوزارة بالمحافظات لمساعدة المرأة على رفع مهاراتهم وتطوير قدراتهن ووعيهن على أهمية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة في مجالات مختلفة تمكنهن من توفير دخل ثابت لهن.