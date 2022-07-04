حياة كريمة.. الصحة تسير قوافل لـ 8 محافظات غدا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم الكشف والعلاج مجانا فى التخصصات الطبية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية"، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وتنطلق القوافل إلى محافظات: "القليوبية - الجيزة - الإسكندرية - كفر الشيخ ـ الغربية - سوهاج - البحر الأحمر – أسيوط".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت ـ فى وقت سابق ـ عن تقديم 58 مليون و900 ألف خدمة طبية لأهالى محافظات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة".

وقال محمود الديب، مسؤول المبادرة بوزارة الصحة والسكان، إن هناك 24 مليون مواطن استفادوا من الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن المبادرة ساهمت فى تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتوازى مع إطلاق العديد من القوافل الطبية.

وتابع أن الدولة تتجه لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل ونضغط الوقت الزمنى بواسطة المبادرة لتطبيق التأمين الصحى الشامل، وكما تم العمل فى المحافظات التى تم تطبيق التأمين الصحى الشامل فيها نضع الخطط لتطبيقها فى المحافظات الـ20.