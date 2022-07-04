بالأسماء.. جامعة عين شمس تعلن الفائزين بجائزتها التقديرية

جدة - نرمين السيد - جائزة الجامعة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية

الدكتور رمضان بسطاويسى محمد، الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة بكلية البنات، الدكتور نجوى جمال محمد محرز، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن، الدكتور مصطفى محمد محمد البغدادى، الأستاذ المتفرغ بقسم الجغرافيا، بكلية التربية، الدكتور محمود حسن إسماعيل، الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة.

مجال العلوم الأساسية:

الدكتور خالد فؤاد خالد محمود، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية التربية، الدكتور فؤاد إبراهيم الحسينى، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، الدكتورة نزيهة محمد حسنين، الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى بكلية العلوم.

مجال العلوم الهندسية:

الدكتور عمرو على عبد الرحمن، الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة مجال العلوم التكنولوجية، الدكتور تامر محمد عبد الفتاح النادى، الأستاذ بقسم التصميم، مهندسة الإنتاج بكلية الهندسة، الدكتور أشرف عبد العاطى محمد، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم (مناصفة) مع الدكتور عماد الدين محمود حجازى (رحمه الله) الأستاذ بقسم الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة.

مجال العلوم الطبية:

الدكتور عبد الناصر بدوى سنجاب، الأستاذ المتفرغ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، الدكتور محمد صلاح الدين الخولى، الأستاذ المتفرغ بقسم طب الأطفال بكلية الطب، الدكتور ضياء مرزوق عبد الحميد، الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة بكلية الطب مناصفة مع الدكتور عزت السيد محمد السبكى، الأستاذ المتفرغ بقسم الوراثة الطبية بكليه الطب.

مجال العلوم الزراعية:

الدكتور نظمى عبد الحميد عبد الغنى، الأستاذ المتفرغ بقسم البساتين بكلية الزراعة.

مجال العلوم التربوية:

الدكتور محمد أحمد فرج موسى، الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، الدكتور سلوى أحمد محمود رشدى، الأستاذ المتفرغ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.

مجال العمارة:

الدكتورة يوهانسن يحيى محمد عيد، الأستاذ المتفرغ بقسم التخطيط العمرانى بكلية الهندسة.

جائزة الجامعة التشجيعية:

فى مجال العلوم الأساسية:

الدكتور إسلام محمد السعيد، المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة:

فى العلوم الأساسية الدكتورة مى صالح عبد المقصود حسين، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية التربية.

مجال العلوم الهندسية الدكتور محمد كحيل محمد فايز، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة.

مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة:

فى العلوم الهندسية الدكتور هاشم عبد السلام عمران، الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة.

مجال العلوم الطبية:

الدكتورة دينا حمادة محمود محمد قاسم، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة.

مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة:

فى العلوم الطبية الدكتورة منى محمد عبد المطلب، الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة.

مجال العلوم الزراعية الدكتور محمود مجدى عبد الله، الأستاذ المساعد بقسم الوراثة بكلية الزراعة.

جدير بالذكر أنه ولأول مرة تمنح جامعة عين شمس جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس حرصا من الجامعة على تشجيع أبنائها على البحث العلمى، حيث تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية فى أربع مجالات هى العلوم الأساسية، العلوم الزراعية، العلوم الطبية والعلوم الهندسية.

بينما تمنح جامعة عين شمس الجوائز التقديرية فى 8 مجالات على النحو التالى:

العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم التكنولوجية، العلوم التربوية، العلوم الأساسية، العلوم الاجتماعية والعلوم الزراعية.