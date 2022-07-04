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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708866/الأرصاد-تحذر-من-التعرض-المباشر-للشمس-طقس-شديد-الحرارة-والقاهرة-تسجل-36

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وينشر موقع دوت الخليج حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة على مختلف المحافظات.

حالة الطقس في مصر اليوم

وأوضحت هئية الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه سيكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

حالة الجو اليوم في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يسود جو غائم جزئيا على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، فيكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، كذلك الحال بالنسبة للبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 34 23

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 23

بلطيم 30 24

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 37 22

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الاسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 38 25

نخل 36 18

نويبع 37 25

طابا 36 23

كاترين 32 18

الطور 38 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

ادفو 42 28

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 40 26

شلاتين 38 27

ابو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 29