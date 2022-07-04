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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708865/تفوق-المارد-الأحمر-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-والجونة-قبل-مباراة-الغد-فى-الدوري

يدخل النادي الأهلي مباراته غداً الثلاثاء، أمام نظيره الجونة، ضن منافسات الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقان

التقي الفريقان من قبل فى 17 مرة، وحقق النادي الأهلي الفوز 10 مباريات، بينما انتصر الجونة في لقاء وحيد، بينما حضر التعادل فى 6مواجهات.

فيما سجل النادي الأهلي فى شباك الجونة 27 هدف، بينما استقبلت شباك المارد الأحمرمن لاعبي الجونة 11 هدف.

نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت

حقق النادي الأهلي ، الصعود إلى نهائي كأس مصر العام الماصي، بعد فوزه على فريق بتروجت في نصف نهائي البطولة بنتجية 0-2 ، في المباراة التي انتهت من لحظات، وأقيمت على استاد القاهرة.

فيما أحرز مجدي قفشة الهدف الأول في مرمى بتروجت، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية سكنت على يسار أبو النجا حارس الفريق البترولي.

وعزز محمد المنعم تقدم النادي الأهلي في مرمى بتروجت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، حولها مدافع الأهلي في شبك بتروجت.

وكان قد نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.