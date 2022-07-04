انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بالشرقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708863/مصرع-شخصين-وإصابة-4-آخرين-في-حادث-تصادم-3-سيارات-بالشرقية

شهد طريق المسلمية - الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم حادث مأساوي، حيث لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات على الطريق، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى ههيا المركزي، لتقديم العلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا من مأمور مركز شرطة ههيا تفيد وقوع حادث تصادم مروري بين ثلاث سيارات على طريق المسلمية - العدوة، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين.

الانتقال والفحص

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ههيا إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي على طريق المسلمية - الزقازيق، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثتين.

النيابة العامة

تم تحرير محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة التى طلبت سرعة تقرير الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثتين، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وتولت التحقيق.

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في الشرقية

وفي سياق أخر عثر أهالي قرية ميت أبو علي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، على جثمان شاب مجهول الهوية طافية على سطح مياه ترعة تابعة للقرية، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من إحدى مستشفيات مركز الزقازيق تفيد وصول جثمان شاب مجهول الهوية إلى المستشفى إدعاء غرقه بإحدى مياه الترع التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة.

الانتقال والفحص

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات عثور أهالي قرية ميت أبو علي التابعة لدائرة المركز على جثة شاب مجهول الهوية طافية على مياه الترعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى طلبت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.