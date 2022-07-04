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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708861/ماذا-قدم-الأهلي-في-الدوري-قبل-مواجهة-الجونة

يخوض فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام مضيفه الجونة، في مباراة مؤجلة بينهما من الدوري المصري، وذلك في تمام التاسعة مساء غد الثلاثاء الموافق 5 من يوليو الجاري، ويحتضن ستاد خالد بشارة هذا اللقاء.

نحيا مصر

ويسعى النادي الأهلي، لعبور فخ الجونة، وتحقيق الثلاث نقاط لضمان استمراريته في الوصول للصدارة التي يحتلها نادي الزمالك، برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 44 نقطة، وفي حال الفوز في مؤجلاته سيعتلي القمة بفارق نقطتين عن الفارس الأبيض، لذا مباراة الغد ستكون حاسمة بشكل كبير في اعتلاء القمة أو الاستمرار في نفس المركز.

وقبل لقاء ابغد أمام فريق الجونة، نرصد لكم خلال هذه السطور مشوار المارد الأحمر في بطولة الدوري حتى الآن:

_ يحتل النادي الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

_ حقق المارد الأحمر، الفوز في 13 مباراة، تعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاءين أمام كلاً من ( سموحة، المصري البروسعيدي).

_ سجل مهاجمو الفريق الأحمر 44 هدف، واستقبلت شباكهم 18 آخرين.

_ النادي الأهلي هو أكثر أندية الدوري تسجيلاً للأهداف، وكذلك هو ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة بواقع 18 هدف، ويسبقه فريق بيراميدز، الذي استقبل فقط 15 هدف.

_الشياطين الحمر حققوا الفوز في 13 مباراة، وهو ثالث أندية الدوري تحقيقاً للفوز خلف كلاً من الزمالك 16 فوز، وبيراميدز 15، مع الأخذ في الاعتبار أن النادي الأهلي خاض عدد مباريات أقل من كلا الفريقين.

_ الأهلي هو أقل أندية المسابقة تعرضاً للخسارة بواقع مبارتين فقط أمام كلا من سموحة بنتيجة 3/2، والمصري البروسعيدي بنتيجة هدف دون رد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

على الجنب الآخر، متوقع أن يدخل ريكاردو سواريس المدير الفني للفريق، مباراة الغد أمام الجونة، بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.