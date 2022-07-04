افتتاح السيسى أضخم محطة ركاب تبادلية فى الشرق الأوسط يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد، أمس، افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى، وتفقد مكونات المحطة المختلفة، التى تمتد على مساحة 15 فدانًا، لتكون أضخم محطة تبادلية فى الشرق الأوسط، لخدمة نقل الركاب عبر مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطار الكهربائى والأوتوبيس الترددى والسوبرجيت.

كما استعرض الرئيس تفاصيل تشغيل القطار الكهربائى، الذى تنطلق مرحلته الأولى من منطقة السلام حتى مدينة الثقافة والفنون فى العاصمة الإدارية، كما استقل القطار الكهربائى من محطة عدلى منصور المركزية حتى محطة بدر، التى قام بجولة تفقدية فيها، واستعرض بنيتها الإنشائية، والخدمات التى تقدمها للركاب.

وقبيل ذلك، أجرى الرئيس جولة تفقدية داخل عربات قطار "تالجو" الإسبانى، واستمع لشرح مفصل من وزير النقل المهندس كامل الوزير، حول ما تحتويه عربات القطار من إمكانات، تتضمن إنترنت لاسلكيا، وشاشات على ظهر المقاعد، لعرض مواد ترفيهية، وشاشة عامة، ويضم كل مقعد بها منضدة لتناول الطعام، ومقاعد عائلية، وبكل عربة 7 كاميرات، كما استعرض نظام عمل القطار الذى يخضع لأحدث النظم التكنولوجية.

وأطلق الرئيس أيضا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إشارة بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة "أ" من مترو الأنفاق بين محطتى "العتبة" و"الكيت كات"، واستمع لشرح تفصيلى حول محطة السوبرجيت التابعة لمحطة عدلى منصور المركزية.

وسلطت صحيفة الجمهورية الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية نشر أوجه التنمية المستدامة فى مختلف ربوع الدولة المصرية، موضحا أن تدقيق الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية، سيسهم فى تحقيق أوجه التنمية فى مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الموجودة لدى المحافظات المختلفة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، دعما لفرص إقامة المزيد من المشروعات التنموية والخدمية داخل تلك المحافظات، فضلا عن دعم جهود التوسع العمرانى، وإقامة المزيد من المدن الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أحمد هشام فاضل مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ناصر فوزى رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، ومحمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية‫.‬

وقال وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إنه سبق أن تم البدء فى إعداد مقترح لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، وتم عقد عدة اجتماعات فى هذا الشأن، موضحًا أنه تم التوافق على عدة أمور منها، التوسع فى الامتداد الصحراوى لعدد من المحافظات، بما يسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.

وخلال الاجتماع، قدم ناصر فوزى عرضًا حول المقترح الخاص بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، مشيرا إلى أنه تم تدقيق كافة الحدود الحالية للمحافظات، تحقيقا لتكافؤ الموارد والمساحات المضافة التى تدعم إقامة المشروعات التنموية بكل منها.

وأوضح أن ما تم من أعمال لتدقيق الحدود للمحافظات استندت على العديد من النقاط، من أهمها الطرق الرئيسية، والمشروعات القومية، والمعالم والمحددات الطبيعية، مستعرضا المقترح الخاص بتدقيق الحدود فى العديد من المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هناك توافقا من مختلف الجهات على ما تم من خطوات، وسيتم استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، بالعرض على مجلس الوزراء، وما يتبعها من خطوات.

وألقت صحيفة الأخبار الضوء على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروعى قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.

وخلال عرضها لتقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة حول مشروع القانون، أكدت النائبة شيماء نبيه، أنه تم تعديل مسمى قانون من (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة)، إلى صندوق (قادرون باختلاف)، تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى لاقت استحسانًا كبيرا بين جموع المواطنين، فى ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم فى المجتمع، وقالت إنه تم إعداد مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوى الإعاقة.

كما تم نقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الإستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون 5 مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020، حيث تضمنت المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف)، كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة)، كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون.

واشتملت المادة رقم (3) على إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادى، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

كما تمت إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على إضافة الموارد الأخرى التى يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بها، كما تم إضافة مادة 3 مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد على 14 عضوا، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.