اليوم.. الأهلي يختتم تدريبات الجماعية استعداداُ لمواجهة الجونة

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /708857/اليوم-الأهلي-يختتم-تدريبات-الجماعية-استعدادا-لمواجهة-الجونة

يختتم النادي الأهلي، اليوم الإثنين، تدريات الجماعية استعداداً لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل الأهلي مباراته غداً أمام نظيره الجونه، ، ضمن منافسات الدوري المصري، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت

حقق النادي الأهلي ، الصعود إلى نهائي كأس مصر العام الماصي، بعد فوزه على فريق بتروجت في نصف نهائي البطولة بنتجية 0-2 ، في المباراة التي انتهت من لحظات، وأقيمت على استاد القاهرة.

فيما أحرز مجدي قفشة الهدف الأول في مرمى بتروجت، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية سكنت على يسار أبو النجا حارس الفريق البترولي.

وعزز محمد المنعم تقدم النادي الأهلي في مرمى بتروجت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، حولها مدافع الأهلي في شبك بتروجت.

وكان قد نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.