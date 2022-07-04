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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /708856/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-سموحة-والقنوات-الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته أمام نظيره سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، الموافق يوم 24 الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع الزمالك ضد سموحة، عبر قنواتontime sports.

ويستهل الزمالك مواجهاته في هذا الشهر، بملاقاة فريق المقاولون العرب في 12 من يوليو الجاري، في إطار الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وخلال هذه السطور يرصد لكم دوت الخليج، أهم مباريات الفريق خلال الشهر الجاري:

_ الزمالك ضد المقاولون العرب: 12 يوليو الجاري على أرض ستاد القاهرة الدولي.

_ الزمالك ضد غزل المحلة: 16 يوليو، على أرض ستاد غزل المحلة

_ الزمالك ضد الفائز من ( الأهلي وبتروجيت)، في نصف نهائي كأس مصر وذلك يوم 21 يوليو الجاري، على ملعب القاهرة الدولي

_ الزمالك ضد سموحة: يوم 24 يوليو الجاري، على ستاد القاهرة.

_الزمالك ضد فيوتشر: يوم 28 من الشهر الجاري في الدوري المصري، على ستاد الأهلي وي السلام.

موقف الزمالك في الدوري

ويحتل الفارس الأبيض، صدارة الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة جمعهما من الفوز ف 16 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي)، ويسعى لأن يكون هذا الشهر هو الحاسم له في بطولاته سواء في نهائي الكأس، الذي يرغب في استعادته من النادي الأهلي، صاحب النسخة الأخيرة بالتتويج به على حساب فريق طلائع الجيش بعد الفوز بركلات الترجيح، أو على سبيل منافسته على لقب الدوري الممتاز، والذي يرغب في الحفاظ عليه، حيث تُوج به الزمالك الموسم الماضي.