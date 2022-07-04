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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /708853/اليوم-منتخب-مصر-لكرة-اليد-ضد-مقدونيا-فى-نصف-نهائى-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الإثنين، مباراته ضد نظيره مقدونيا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية فى نصف نهائى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بالجزائر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات دورة ألعاب البحر المتوسط، تذاع عبر قنواتontime sports.

مباراة مصر وكوريا

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

ومن ناحيه اخري قد حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.