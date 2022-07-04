تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباريات مباريات دورة البحر المتوسط.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدورى المغربي يخوض يوسفية برشيد ضد نهضة بركان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً. يخوض أولمبيك آسفي ضد شباب السوالم ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً. يخوض فريق الوداد ضد الفتح ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً. مواعيد مباريات دورة البحر المتوسط يخوض منتخب تركيا ضد المغرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً. يخوض فرنسا ضد إيطاليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام العاشرة إللي ربع. مواعيد مباريات الدورى الأرجنتينى يخوض ألدوسيفي ضد روزاريو سنترال ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً. يخوض نيولز أولد بويز ضد باتروناتو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

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