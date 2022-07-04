التضامن تعلن اليوم عن أهم إنجازات حملة مناهضة زواج الأطفال

جدة - نرمين السيد - تقيم وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، فعالية "ملتقى برنامج وعى للتنمية المجتمعية.. تقييم لأهم الإنجازات المتحققة فى حملة وزارة التضامن الاجتماعى لمناهضة زواج الأطفال".





وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن ذلك يأتى بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة فى مصر، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وممثل عن الاتحاد الأوروبى فى مصر، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. وأوضحت الوزارة أن هذا يأتى فى إطار جهود الدولة لمناهضة زواج الأطفال، وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعى حملة " زواجها قبل ١٨ يضيع حقوقها".

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