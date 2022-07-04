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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /708810/إعادة-مهرجان-السياحة-والتسوق-على-طاولة-سياحة-البرلماناليوم

تشهد لجنة السياحة والأثار، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والاعلام، بشأن ضرورة إعادة مهرجان السياحة والتسوق لإنعاش الحركة السياحية وتشجيع الصناعة المحلية أسوة بما يقام ببعض الدول.

إعادة مهرجان السياحة والتسوق على طاولة سياحة البرلمان..اليوم

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كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة بالتسويق والترويج السياحي لمنطقة نبع الحمراء بوادي النطرون على الرغم من أهميتها السياحية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا (أكثـر مـن عـشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاور عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

أكد تقرير اللجنة المشتركة، أن الضريبة تعد أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية.

وأوضح التقرير أنه وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد على إيجاد مناخ جيد للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن التشريع الضريبي، يعد أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وتضمنت المادة (38) من الدستور التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.