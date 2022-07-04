القطار الخفيف.. رئيس هيئة الأنفاق: سيوفر مليارا و700 مليون جنيه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج من مصر، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، على قناة سى بى سى الفضائية، مساء أمس الأحد.

القطار الكهربائي

وقال رئيس الهيئة القوية للأنفاق، إن افتتاح محطة عدلى منصور المركزية، والقطار الكهربائى هو نقطة نجاح جديدة تُحسب للدولة المصرية التى تبذل قصارى الجهود من أجل التنمية والتطوير، مشددا على أن محطة عدلى منصور ستربط بين عدد من وسائل المواصلات، وبالتالى ستعمل على تسهيل عملية التنقل للأفراد.

واستطرد: "التشغيل التجريبى لـ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق سيساهم فى حل الكثافات المرورية"، مؤكدا أنه مع استكمال شبكة المترو سيتم استيعاب 9 ملايين راكب يوميا، ويتم القضاء نهائيا على الكثافة المرورية فى القاهرة الكبرى.

القطار الخفيف

وعن القطار الكهربائى الخفيف، قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيمثل أحدث تكنولوجيا النقل فى العالم، وسينقل حوالى مليون راكب يوميا، ويوفر ربط كل التجمعات العمرانية بشرق القاهرة بوسيلة مواصلات حضارية وجماعية وصديقة للبيئة.

وأكد عصام والى أن القطار الكهربائى الخفيف ييوفر سنويا مليارا و700 مليون جنيه فى الوقود فقط، لافتا إلى أنه شارك فى مشروع القطار الخفيف 60 ألف عامل، موضحا أن به 300 ألف فلنكة لـ السكة الحديد.