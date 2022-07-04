الذبح فى الوقت الشرعى.. وزير الأوقاف ينشر فيديو لاستلام رؤوس الأضاحى

جدة - نرمين السيد - نشر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، فيديو عبر صفحته بفيس بوك، لاستلام رؤوس الأضاحى من الأبقار السودانية ونقلها إلى مجزر جنوب الوادى بمدينة توشكى بمحافظة أسوان.





وقال الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم مدير مديرية أوقاف أسوان بأن المرحلة الأولى من مشروع صكوك أضاحى الأوقاف بدأت تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحى عقب صلاة عيد الأضحى المبارك فى الأوقات الشرعية للذبح. ومن جانبه صرح الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية بأن المرحلة الأولى من مشروع صكوك أضاحى الأوقاف بدأت بتفقد رءوس أضاحى الأوقاف من الأبقار البلدية بمدينة الصالحية بمحافظة الإسماعيلية تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحى عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مجزر البساتين بالقاهرة فى الأوقات الشرعية للذبح.

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