ينقل مليون راكب يوميا.. معلومات عن القطار الكهربائى بعد تشغيله (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعرض برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، شرحا تفصيليا ومعلومات عن المشروع، إذ جاء فى التقرير الذى عرضه البرنامج ، أن القطار الكهربائى ينقل مليون راكب يوميا بطول 103 كم.
وبيّن التقرير أن فكرة القطار الكهربائى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، والتى تتضمن إنشاء مشروعات نقل صديقة للبيئة، كان أبرزها القطار الكهربائى، والذى تحقق بسواعد مصرية وإرادة وطنية لقيادة سياسية.
ويوفر القطار الكهربائى سبل الراحة اللازمة للمواطنين، وجرى إنشاء القطار بطول 103 كيلو مترات، تبدأ من محطة عدلى منصور ومرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحتى العاشر من رمضان.
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