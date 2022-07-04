محافظ مطروح يفتتح كوبرى عبور المشاة أعلى السكة الحديد بعزبة السلام

وأوضح محافظ مطروح، فى بيان، اليوم الأحد، أن طول الكوبرى العلوى يبلغ 76 مترا منها مسافة 7 أمتار مبنٍ إدارى خرسانى من 3 أدوار باتجاه شارع المحطة وطابقين فى اتجاه منطقة عزبة السلام، ويتكون جسم الكوبرى من الستيل بمسافة 62 مترا، منها وصلة 34 مترا زنة 27 طنا، والوصلة الأخرى بطول 21 مترا زنة 18 طنا، بالإضافة إلى وجود مصعدين لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على ارتفاع 6.41 مترا من مستوى قضبان السكة الحديد.
وقال إن الكوبرى تم إنشاؤه وفق مقترحات التعديل الجديدة لخط السكة الحديد بمحطة قطار مرسى مطروح، ومن المقرر إغلاق الفتحات غير المؤمنة لعبور القضبان، حرصا على سلامة المواطنين عند الانتهاء من الكوبرى.
وهنأ المحافظ أهالى المنطقة مع فتتاح كوبرى المشاة العلوي، مما سيعمل على تيسير الحركة عبر السكة الحديد وتقليل الحوادث ومنع العبور غير الآمن عبر قضبان السكة الحديد، خاصة مع وجود مصعد، للتيسر على المواطنين وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
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