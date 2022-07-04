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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /708809/اقتصادية-النواب-تستكمل-مناقشة-قانون-تنظيم-منح-حقوق-امتياز-العلامات-التجاريةاليوم

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد سمير، نظر ومناقشة مشروع قانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وأكثر من ستين عضوًا، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

دوت الخليج

اقتصادية النواب تستكمل مناقشة قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية..اليوم

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم ، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا (أكثـر مـن عـشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاور عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

أكد تقرير اللجنة المشتركة، أن الضريبة تعد أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية.

وأوضح التقرير أنه وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد على إيجاد مناخ جيد للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.