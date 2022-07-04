انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد دياب: كأس الرابطة مصنوع في انجلترا.. والأهلي والزمالك لم يرشحاني لرئاسة الرابطة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708851/أحمد-دياب-كأس-الرابطة-مصنوع-في-انجلترا-والأهلي-والزمالك-لم-يرشحاني-لرئاسة-الرابطة

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن الرابطة تفكر في الوقت الحالي وضع مبالغ مميزة لبطولة الدوري المصري وبطولة كأس مصر، موضحا أن بطل الدوري في الوقت الحالي يحصل على 300 ألف جنيه، والرابطة تعمل في الوقت الحالي على عدد من الخطط لتطوير شكل بطولة الدوري المصري وشكل درع الدوري نفسه.

وأضاف "دياب"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أنبطولة كأس الرابطة هي أول بطولة يقوم بعملها رابطة الأندية، وتم وضع مبلغ مالي مميز لبطل البطولة وهو مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ على الرغم من قلته بالنسبة للكثيرين ألا أنه أعلى مما يحصل عليه بطل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع: "المصريين عاوزين يعوضوا تأخر 15 سنة في موسم واحد، وهذا من المستحيل حدوثه، موضحا أن الفارق بين مصر وبين أقرب الدول العربية بيننا 15 سنة في إنشاء رابطة الأندية".

أحمد دياب: 9 أندية اختاروني رئيسا للرابطة وليس من بينهم الأهلي والزمالك

وأردف أن كل موسم يوجد انتخاب مجلس رابطة الأندية، من قبل الأندية المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز، يتم اختيار مجلس رابطة الأندية، ومن ثم يتم اختيار الرئيس من بينهم، "كان شرف كبير جدا انتخابي تم من 9 أندية، وده كانت ثقة كبيرة من الناس، واللي رشحوني كانوا نادي الإسماعيلي والاتحاد وغزل المحلة ومصر المقاصة وبيراميدز وغيرهم".

وأوضح أن النادي الأهلي كان قد رشح عماد متعب رئيسا لرابطة الأندية، ورشح نادي الزمالك خالد رفعت رئيسا لرابطة الأندية ألا أن 9 أندية اختاروه وهو ما تم التوافق عليه بحسب الانتخاب.

وواصل أن الرابطة تطمح أن يكون المبلغ المالي الذي سيحصل عليه بطل الدوري أعلى من 300 ألف جنيه، فضلا عن العمل على تغيير شكل بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن كأس الرابطة تم صناعته في إنجلترا في المصنع الذي يُصنع مجوهرات الملكة.