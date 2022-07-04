انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد دياب: مصر تلعب بدون جمهور منذ 12 سنة.. ونطمح لزيادة عدد الجماهير من الموسم المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708850/أحمد-دياب-مصر-تلعب-بدون-جمهور-منذ-12-سنة-ونطمح-لزيادة-عدد-الجماهير-من-الموسم-المقبل

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن مصر كانت تلعب كرة بدون جمهور لمدة 12 سنة، وكان هدف من أهداف الرابطة منذ مجيئها هو استعادة الجمهور، وطالبت الرابطة وزارة الداخلية باستعادة الجمهور، وبدأت منذ بداية الموسم بـ 2000 مشجع خلال الدور الأول، وخلال الدور الثاني يأتي اللعب بـ 5 ألاف مشجع

وأضاف "دياب"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أنسيتم العمل مع وزارة الداخلية على زيادة عدد الجماهير أكثر من 5 ألاف مشجع خلال الفترة المقبلة، في ظل الالتزام من قبل الجماهير، موجها الشكر لشركة تذكرتي، والشركة الأفريقية ووزارة الداخلية، وكل أولئك شركاء في نجاح عودة الجماهير للملاعب المصرية من جديد. وأوضح أن أزمة فيروس كورونا، والعقوبات الرياضية داخل الملاعب كانت من التحديات التي تواجه الرابطة فيما يتعلق بعودة الجماهير، وتم العمل على تلك النقطة، "مبقاش فيه تطبيق جماعي على الجماهير، أو غرامات على النادي بسب مشجع بعينه، وإنما تقوم العقوبة على الشخص نفسه". أحمد دياب: الجماهير لا تحضر بصورة كاملة في المباريات وتابع أن في بداية الموسم كان هناك بعض المخالفات من بعض الجماهير وبعد تطبيق العقوبات، التزم الجميع من الجماهير من أجل أن يحافظ على مكانه في المدرج حال رغبته في الذهاب للملعب لتشجيع فريقه، مناشدًا أن الجمهور بالحضور بسعة الـ 5 ألاف كاملة حتى يستطيع مخاطبة وزارة الداخلية على زيادة العدد. وأشار إلى أن السعة الكاملة المخصصة لأي نادي لا تمتلئ منذ بداية الدور الثاني سوى في مباراة واحدة وهي مباراة القمة الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين كل لفريق، موضحا أن سعر تذكرة الدوري المصري أقل سعر تذكرة في العالم. واستطرد أن منتخب مصر يحتاج لمدرب أجنبي للعديد من الاعتبارات، حيث إن المدرب الأجنبي لديه خبرات كبيرة، وشاهد الكثير من الأمور المختلفة، ويكون لديه قدر من الاستقلالية في القرار، ولا يستجيب للضغوط مثلما يحدث مع المدرب المحلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد دياب: مصر تلعب بدون جمهور منذ 12 سنة.. ونطمح لزيادة عدد الجماهير من الموسم المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.