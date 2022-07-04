انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب أحمد دياب: تلقينا شكاوى كثيرة من التحكيم.. وليس لي علاقة برحيل كيروش عن منتخب مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708849/النائب-أحمد-دياب-تلقينا-شكاوى-كثيرة-من-التحكيم-وليس-لي-علاقة-برحيل-كيروش-عن-منتخب-مصر

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن مصر لديها مشكلة كبيرة في التحكيم المصري، وأن الرابطة واجهت عدة مشاكل بسببهم في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الرابطة تلقت أكثر من شكوى من أندية عديدة فيما يتعلق بالتحكيم المصري هذا الموسم.

وأضاف "دياب"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أنالتحكيم عنصر من عناصر لعبة كرة القدم، ويجب العمل على تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تقييمه للتحكيم المصري هذا الموسم 50% حيث يرى أن هناك مشاكل عديدة يجب العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، وهذا التطوير سيكون مهمة الخبير التحكيمي الأجنبي الذي سيتولى الإدارة في الفترة المقبلة.

وتابع أن الدوري المصري هذا الموسم به منافسة شرسة جدا، حيث يوجد ثلاثة أندية تتنافس على اللقب، إلى جانب 6 أندية تتنافس في مراكز الهبوط يسعون للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، والضغط الجماهيري أحد أسباب ظهور مستوى التحكيم بهذا الشكل.

وأردف أن استقدام خبير أجنبي لتولي منظومة التحكيم المصري خطوة لتطوير منظومة التحكيم في مصر، ولكن يجب الصبر عليه خلال الفترة المقبلة، وأن يتم إعطاء الخبير الحماية الكاملة، وإعطائه فرصة كاملة ليأخذ حقه ويكون قادرًا على التطوير.

أحمد دياب: ليس لي علاقة برحيل كارلوس كيروش

واستطرد قائلا إنه ليس له أي علاقة برحيل كارلوس كيروش عن منتخب مصر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ولم يكن متواجد حتى وقت التعاقد معه، حيث إن اللجنة الثلاثية التي كانت قد تتولى الاتحاد المصري لكرة القدم هي التي تعاقدت معه قبل مجئيه في الوقت الحالي.