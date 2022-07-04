الفنان مدحت صالح: مواهب نجوم التاسعة مميزة والمسابقة تساهم في اكتشاف قدرات شبابنا«فيديو»

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /708848/الفنان-مدحت-صالح-مواهب--نجوم-التاسعة--مميزة-والمسابقة-تساهم-في-اكتشاف-قدرات-شبابنافيديو

وجه الفنان مدحت صالح، الشكر لكل فريق عمل الخاص بأغنية "كلنا نفس القرار"، قائلا إنها مكتوبة من ابن من أبناء وزارة الداخلية، وهو الشاعر وائل العبيدي، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع مصطفى عبد الهادي، موضحا أنه قرأ العمل من البداية شعر أنه سيكون عمل راقي، "حتى لما دخلنا الاستوديو الدنيا كانت سالكة وماشية بسهولة جدا".

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، وينقلها دوت الخليج، أنه يعشق مصر والمصريين بشكل عام، ودائما يسعى لتقديم كل ما لديه لمصر تعبيرا عن حبه لها، "مش عاوز حاجة من مصر غير أني بحبها، ونفسي أقدم ليها كل حاجة".

وطمأن "صالح"، الجماهير على صحة كل من الفنان محمد الحلو والفنان محمد ثروت قائلا إنهم في تحسن كبير وبخير في الوقت الحالي.

واستطرد قائلا إن مواهب "نجوم التاسعة" فقرة مميزة ويساهم في اكتشاف قدرات الشباب بشكل واضح، موضحا أنه أُعجب بأكثر من موهبة عُرضت خلال البرنامج، ويرى أن لهم مستقبل باهر، موضحا أنه شارك في عدد من لجان التحكيم في الفترة الماضية وشاهد العديد من المواهب.

مدحت صالح ينضم للجنة تحكيم “نجوم التاسعة”

ووافق "صالح" على الانضمام للجنة تحكيم “نجوم التاسعة" قائلا: "من عيني والله شرف ليا، أتواجد في البرنامج".

وعن المشهد الموسيقي في مصر: "انا مع كل واحد عاوز يغني، ولما نلاقي الشباب عاوزين يتجهوا للموسيقى أجمل بكتير من أن يتوجهوا لأمر ثاني، خصوصا وإحنا شايفين العالم كله رايح ازاي وتوجيه الشباب بيروح ازاي، نفسي نسيب كل الناس تغني، نغني بدل ما يعمل حاجة تاني".

وأوضح أن أي فنان يتخيل أنه يرضي 100 مليون مواطن يكون خاطئ، "مينفعش أخلي كل المزيكا على ذوقي أنا فقط، واحترام كل الأذواق،

وعن استقالة هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين،، عقب قائلا إن هاني شاكر بذل مجهود كبير في نقابة الموسيقيين، وتحمل أمور لا يتحملها أحد في مكانه ولا يمكن أن يلومه أحد على قراره".