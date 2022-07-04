وزير الخارجية يتوجه إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر وبريطانيا

جدة - نرمين السيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، إلى لندن لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكرى ووزيرة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ليز تراس.





وستشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية بينى موردنت، وذلك فى ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تدشين مجلس المشاركة إنما يأتى فى ظل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى شتى المجالات. وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكرى سيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة فى إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.

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