انت الان تتابع تفاصيل خبر رشا كليب"نائبة التنسيقية" توافق على اتفاقية مصر وامريكا حول التعليم الأساسي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /708846/رشا-كليبنائبة-التنسيقية-توافق-على-اتفاقية-مصر-وامريكا-حول-التعليم-الأساسي

وافقت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي التعديل الخامس لإتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي.

وأكدت النائبة، في كلمتها بالجلسة العامة للمجلس، أن الإتفاقية سيكون من شأنها المساهمة في تطوير مدارس العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

ولفتت النائبة، أن معاناة هذه المدارس من نقص الإمكانات المادية وافتقادها للدعم المعنوي، محذرة من استقطاب الطلاب النابغين للخارج.

وأشارت كليب، أن الإتفاقية تساهم في معالجة قضية من أخطر القضايا علي الأمن القومي المصري وهي الأمية.

وقالت :" آن الأوان لأن تعطي أولوية لبناء الإنسان تكنولوجيًا ومعرفيًا وثقافيًا، لأن كل التجارب أثبتت أن الإستثمار في البشر هو الأمل."

واستطردت:" الإتفاقية تسهم في تدريب وتأهيل المعلمين وهو ما أصبح ضرورة ملحة وليست رفاهية في ظل التغيرات في المناهج وطرائق التدريس علي مستوي العالم."

ووافقت النائبة، علي التعديل السادس لإتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصري الأمريكي.

وقالت أن إتاحة مبلغ ٣١ مليون دولار أمريكي وتوظيفهم التوظيف الأمثل سينعكس علي تحسين جودة النظام التعليمي ليتناسب مع النظم الدولية، وسيعزز القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية ومخرجاتها، وأيضًا ستؤدي إلي تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية.