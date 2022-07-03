انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير النقل: تغليط غرامة التدخين في المترو لـ 200 جنيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /708844/وزير-النقل-تغليط-غرامة-التدخين-في-المترو-لـ-200-جنيه

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة تطمح لأن يتم دفع مرتبات العاملين في منظومة السكك الحديدية من التشغيل نفسه، موضحا أن الدولة مازالت حتى الآن تدفع ثمن القطارات الحديثة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن تكلفة مرتبات العاملين في السكة الحديد 360 مليون شهريا، مشيرًا إلى أنه يُجرى العمل على أن يدخل القطاع الخاص في الإدارة مع الحكومة في منظومة السكة الحديد.

وتابع وزير النقل، أن هناك تحالفان من شركات مصرية تقدما لإدارة قطاع نقل البضائع، ويوجد 3 شركات منها شركة فرنسية تدير الخط الثالث لمترو الأنفاق، مؤكدًا أنه لا يوجد تأخير في أعمال المونوريل؛ لأنه لا يوجد رفاهية الوقت ولابُد من العمل بجدية من أجل تنفيذ المشروعات.

وزير النقل: نوقع عقد شراكة جديد مع شركة نمساوية غدا

وأردف أن مصر ستوقع عقد شراكة مع شركة نمساوية، غدًا؛ لتصنيع مفاتيح للسكة الحديد؛ وهو عبارة عن مجموعة فلنكات تركب على قضبان السكة الحديد، مؤكدًا أن مصر تستورد نصف مليون طن قضبان سكك حديدية؛ وسيتم تصنيعها في مصر.

وأكد أنه يوجد توقيت محدد لقطع الغيار يجب تغييرها في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن هناك عقابًا رادعًا لمن يعتدي على مرافق السكك الحديدية، موضحًا أنه ستُصبح غرامة التدخين أو التهرب من تذكرة مترو الأنفاق، من اليوم، 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه، فيما لا زالت غرامة التدخين في قطارات السكة الحديد 50 جنيهًا وسيتم تغليظها أيضًا.

وأوضح أنه ستكون هناك تذكرة موحدة لربط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي مع وسائل النقل الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيضبط حركة النقل على مستوى مصر من خلال التذكرة الموحدة.