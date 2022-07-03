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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /708843/وزير-المالية-مصر-أنفقت-أكثر-من-تريليون-جنيه-على-قطاع-الكهرباء

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم يمر بأزمة شديدة التعقيد لا أحد يعرف لها حلول ولا إلى أي مدى تنتهي، وهذا يجعل هناك حالة من عدم التيقن، ومصر من أكبر الدول المتاثرة بتلك الأزمة، خاصة أن روسيا وأوكرانيا كانوا يمثلوا 35% من السياح الواردين على مصر، إلى جانب استيراد القمح منهم، فضلا عن البترول وغيرها من المواد الخام.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر تستورد 120 مليون برميل بترول في العام الواحد، وزيادة أسعار البترول بسبب تلك الأزمة تؤثر أزمة كبيرة على مصر، من خلال التكلفة الإضافية، والضغط على العملة الصعبة.

وتابع أنه فيما يتعلق بالقمح، فمصر اشترت في الفترة الأخيرة ما يقترب من نصف مليون طن بالأسعار الجديدة المرتفعة، مشيرا إلى أن مصر تستورد في حدود 12 مليون طن في العام، ومع ارتفاع سعر القمح ورفض بعض الدول التصدير هذا سيؤدي إلى الضغط على الموازنة، والعملة الصعبة أيضا.

وزير المالية: مصر مرت بظروف عصيبة على مدار السنوات الماضية

وواصل أن مصر مرت بظروف صعبة على مدار الفترة الماضية، بداية من الإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات، ومن ثم دخلت في أزمة فيروس كورونا لمدة عامين، ومن ثم الموجة التضخمية والاضطراب في سلاسل الإمداد والتحرك في أسعار العديد من المواد الخام، وكل ذلك أثر على مصر بشكل كبير، وكل ذلك عقب خروج مصر من فترة ثورة واضطرابات وتعطل سياحة وغيرها من الكثير من المشاكل الأخرى.

وأردف أن مصر عملت على تطوير الكهرباء وتم إنفاق ما يقرب من 1.1 تيريليون جنيه، فضلا عن الغاز الطبيعي والاكتفاء الذاتي منه، فضلا عن تطوير العشوائيات، وبناء البنية التحتية، وإنشاء طرق جديدة، "هو مين كان ممكن يدور على استثمارات في بلد مفهاش كل الحاجات اللي مصر عملتها دي".