الرئيس السيسي: الدولة نجحت بالعمل على مجابهة التشكيك والحقد ومحاولة التخريب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:22 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا نعمل للمستقبل وننفذ تنمية ستنقل الدولة إلى مكان آخر وأن الدولة نجحت فى العمل على مجابهة التشكيك والحقد ومحاولة التخريب".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين، أن هناك تكلفة عالية لإنشاء خطوط النقل، حيث توجد خطة كبيرة تتكلف أكثر من تريليون جنيه ضمن خطة متكاملة للدولة تسير عليها فى المشروعات القومية.

وتابع الرئيس السيسى أنه يتم العمل على إعادة تنظيم الدولة من جديد، ومن أجل عمل طريق جديد، قد نضطر إلى إزالة ثلاثة آلاف شقة، ونعمل على تعويض المواطنين بشقة أخرى، سواء فى نفس المكان أو مكان آخر، وفى الوراق خيرنا الناس إما الحصول على تعويض أو الحصول على شقق بديلة.