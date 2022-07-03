عاجل.. السيسى: إيد ربنا معانا وبكرة تشوفوا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد: "إيد ربنا معانا وبكرة تشوفوا، والله إحنا فى نعمة جليلة".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح صباح اليوم، محطة عدلى منصور المركزية التبادلية التى تعد أكبر محطة من نوعها بالشرق الأوسط وإفريقيا.