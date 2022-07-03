عاجل- السيسى: ما حدث بعد 30 يونيو نجاح كبير

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد، أن نجاح ثورة 30 يونيو ليس نجاح للمصريين فقط ولكنه نجاح للأشقاء العرب الذين انتبهوا للمتطلبات.

وتابع: "إحنا صبرنا وبذلنا جهد فى الزيارات لشرح ما يدور فى مصر بكل صدق، وكنت متوقع النجاح، واللى حصل نجاح باهر جدا".