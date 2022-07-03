للمرة الأولى .. مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى الرحلات الأرمينية (صور)

جدة - نرمين السيد - كما استقبل مطار الغردقة الدولى الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه دوليا، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتوزيع الورود على الركاب فور وصول الرحلة. وأكدت مصادر مطلعة أنه سيتم تسيير الرحلة بواقع رحلتين أسبوعيا بخط سير "بريفان- الغردقة- بريفان".

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