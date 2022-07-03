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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708840/النائب-طارق-رضوان-يقوم-بتوفير-قافلة-خدمات-شرطية-للأهالى-فى-مركز-دار-السلام

قام النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس بمجلس النواب بارسال قافلة لتوفير الخدمات الشرطية الي مركز دار السلام بمحافظة سوهاج والتي تقدم خدمات (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة – شهادات ميلاد – شهادات وفاة – وثيقة زواج – وثيقة طلاق) .

دوت الخليج ولليوم الثاني على التوالى ، واصل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية إيفاد قافله مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع الأحوال المدنية للمواطنين من ( (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة – شهادات ميلاد – شهادات وفاة – وثيقة زواج – وثيقة طلاق) .

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