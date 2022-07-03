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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708839/محمود-القط-في-صالون-التنسيقية--قطاع-النقل-البحري-يمتلك-مميزات-غير-موجودة-في-العالم

هنأ النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قطاع النقل بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية، والتي تعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "قطاع النقل البحري .. بين الواقع والمأمول ٢٠٢٢" للحديث حول قطاع النقل البحري، والأهمية الاقتصادية للنقل البحري ، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

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وشدد القط، علي قطاع النقل البحري يمتلك مميزات غير موجودة في العالم، وأن الدولة المصرية تتميز بوجودها على بحرين الأحمر والمتوسط وهو مميزات وخصائص غير موجودة في دول أخري، حيث أن المتوسط يريط بين دول العالم العربي وأوروبا، في حين البحر الحمر يربط عددا من الدول العربية والأفريقية.

وأكد أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسعى لإرساء سياسات تغير من شكلها الجغرافي، وهو ما يحدث بالفعل في الموانئ البحرية المصرية، وأن الدولة لديها موانيء سياحية وتجارية وتعدينية وتخصصية وبترولية .

محمود القط في "صالون التنسيقية" : قطاع النقل البحري يمتلك مميزات غير موجودة في العالم

وأشار نائب التنسيقية، أن لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، ناقشت تطوير ميناء سفاجا، موضحا أنه يصنف كميناء تجاري ولم يتعامل كميناء سياحي وهو ما تم تسليط الضوء عليهط لوزارة النقل.

وأوضح القط، أن هذا الميناء في حاجه للتطوير من حيث الأرصفة والخدمات اللوجستية، وأن ميناء القصير هو الأخر يحتاج للتطوير والاستغلال الأمثل له