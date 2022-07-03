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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708838/سياحة-النواب-تطالب-بتأجيل-رفع-أسعار-تذاكر-المواقع-الأثرية-ومنح-المصريين-تخفيضات-بنسبة-٥٠

أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، المجلس الأعلى للآثار، بإرجاء الزيادة على أسعار تذاكر المناطق الأثرية والمزارات السياحية للمصريين، لتشجيعهم على زيارتها.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة من النائب مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشإن قرار الأعلى للآثار بزيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية بداية من أول يوليو المقبل.

حضر الاجتماع اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة، إيمان زيدان المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وشددت "نورا علي" أنه من الأهمية عدم اغفال أهمية السياحة الداخلية وتأثيرها على تعميق وتنمية الانتماء القومي، حيث تكمُن أهمية السياحة الداخلية باعتبارها نمطاً مستهدفاً ونشاطاً دائماً يستحق الدعم وتشجيع المواطن على القيام به.

"سياحة النواب" تطالب بتأجيل رفع أسعار تذاكر المواقع الأثرية.. ومنح المصريين تخفيضات بنسبة ٥٠٪ ؜

وأوصت اللجنة، بمنح إصدار تصاريح مخفضة لطلبة المدارس والجامعات والمصريين وتخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشددت اللجنة، على ضرورة تعزيز السياحة الداخلية وتنشيطها من خلال عمل مهني يستهدف جيل المستقبل عن طريق عمل رحلات لتلاميذ المدارس بأسعار مخفضة، ووضع سياسات تسويقية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

وأوصت اللجنة، بتقديم عروض تشجيعية للأسر المصرية بغرض تحقيق أهداف الوعي بما يتناسب مع المرحلة الحالية، والذى يعتبر هدف استراتيجي للدولة المصرية.