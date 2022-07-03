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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708837/النائب-محمود-القط-بصالون-التنسيقية-النقل-البحري-في-مصر- مختلف-وننظر-الكثير-من-شئونه-بمجلس-الشيوخ

هنأ النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قطاع النقل، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

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جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "قطاع النقل البحري .. بين الواقع والمأمول ٢٠٢٢" للحديث حول قطاع النقل البحري، والأهمية الاقتصادية للنقل البحري ، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

وأضاف بأن الدولة المصرية تتميز بوجودها على بحرين الأحمر والمتوسط، منوها أن قطاع النقل البحري في مصر له مميزات وخصائص غير موجودة في العالم، حيث أن المتوسط يربط بين دول العالم العربي وأوروبا، في حين البحر الأحمر يربط عددا من الدول العربية والأفريقية.

النائب محمود القط بصالون التنسيقية: النقل البحري في مصر مختلف وننظر الكثير من شئونه بمجلس الشيوخ

وتابع النائب محمود القط ان الدولة المصرية تسعى لإرساء سياسات تغير من شكلها الجغرافي، وهوم ما يحدث بالفعل في الموانئ البحرية المصرية، مشيرا إلى ان الدولة لديها موانيء سياحية وتجارية وتعدينية وتخصصية وبترولية .

وأشار نائب التنسيقية أن لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، تم الحديث عن ميناء سفاجا داخل مناقشات اللجنة، موضحا أنه يصنف كميناء تجاري ولمنه يتعامل كميناء سياحي وهو ما تم تسليط الضوء عليه لوزارة النقل.

وأوضح النائب محمود القط ان هذا الميناء في حاجه للتطوير من حيث الأرصفة والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى ان ميناء القصير هو الأخر يحتاج للتطوير والاستغلال الأمثل له.