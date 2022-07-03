انت الان تتابع تفاصيل خبر عضو نقل النواب بصالون التنسيقية: تسويق الخدمات بالموانئ المصرية ضرورة مهمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708836/عضو-نقل-النواب-بصالون-التنسيقية-تسويق-الخدمات-بالموانئ-المصرية-ضرورة-مهمة

قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن الموانئ البحرية تعتبر من اهم دعائم البنية الاقتصادية لأي دولة، موضحا أنها تمثل أصول استراتيجية هامة بالنسية للدولة المصرية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "قطاع النقل البحري .. بين الواقع والمأمول ٢٠٢٢" للحديث حول قطاع النقل البحري، والأهمية الاقتصادية للنقل البحري ، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

وأشار السعيد إلى انه من هذا المنطلق قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف وزير النقل كامل الوزير، بتولي مهمة تطوير منظومة الموانئ في مصر، موضحا أن هذا التكليف في غاية الأهمية وتبلي فيه الوزارة بلاء حسنا حتى الآن.

وزاد الدكتور جمال السعيد الى أن اقتحام هذا الملف والعمل على تطويره هو أمر طال انتظاره، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات المتداخلة والمتعلقة به، هو أمر يتطلب النظر فيه معقبا:" القطاع محتاج تحريره بشكل أكبر للاستفادة منه".

وتابع الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل أن اننا في حاجه إلى تسويق الخدمات في الموانئ بشكل أكبر وهو ما يحتاج حرية أكبر في الحركة ، لذلك تحرير هذا القطاع أمر في غاية الأهمية ولكن دون المساس بملكية الدولة للبنية الأساسية الخاصة بالموانئ.

عضو نقل النواب بصالون التنسيقية: تسويق الخدمات بالموانئ المصرية ضرورة مهمة

ونوه عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى أنه على الرغم من التطور الكبير في البنية التشريعية في قطاع النقل، بالإضافة الى وجود مصر في موقع استراتيجي هام، إلا أنه لا زال مشاركتنا في التجارة الدولية لا تتعدى 7. % من حجم التجارة الدولية، وهذا الرقم متواضع للغاية بالنظر لنما تمتلكه مصر من مزايا متعددة .

واختتم الدكتور جمال السعيد أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاستمرار في متابعة تطوير هذا الملف وذلك من منطلق ما يمثله من أهمية قصوى، حيث يعد مورد هام للعملة الصعبة وزيادة تزفير فرص عمل للتشغيل .