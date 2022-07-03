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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708835/المصرية-للاتصالات-we---إعلان-فاتورة-التليفون-الأرضى-يوليو-2022

تعلن المصرية للاتصالاتwe فاتورة التليفون الأرضى يوليو 2022 فهى ثالث فاتورة تطرح في السنة، ويمكن الاستعلام عنها من موقع المصرية للاتصالات تستمر لمدة شهر كفترة سماح لسدادا فاتورة التليفون الأرضي، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن فاتورة التليفون الأرضى من المصرية للاتصالات ورابط الاستعلام.

المصرية للاتصالات يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 على النحو التالي: - تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات - إضافة رقم التليفون - إدخال كود المحافظة - الضغط على إظهار الفواتير. موعد فاتوة التليفون الأرضي تعلن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات يوم 15 يوليو ويستمر سدادها حتى 15 أغسطس المقبل وبعد ذلك يتم تطبيق غرامة بقيمة 10 جنيه عند التأخير، ومن بعد يتم رفع الحرارة عن التليفون الأرضي.

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