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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708834/كود-اتصالات-مصر-لإلغاء-الخدمات-لو-رصيدك-بيتسحب

يتساءل عملاء اتصالات مصر عن كود إلغاء الخدمات في إشارة لسحب رصيد اتصالات مصر دون استخدامه، ويقدم دوت الخليج كود اتصالات لإلغاء الخدمات والأكواد المختلفة لتسهيل الخدمات.

كود اتصالات لإلغاء الخدمات بناء على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم تخصيص كود #155* للتسهيل على المواطنين للخروج من خدمات القيمة المضافة و التي تشمل الآتي: - الخدمات التنبيهية - خدمات الدفع الترفيهية - اتصالات سبورت - اتصالات نيوز - الخدمة الإسلامية - خدمة الكول كيبر - خدمة كول فيلتر( ناس و ناس) - مسابقة كلمة بالمصري - باقة أصالة - مسابقة حلم الموسم - مسابقة صورة و فزورة - مسابقة الكسيب - مسابقة الليدر - مسابقة المليونير أكواد اتصالات مصر السريعة - كود معرفة رقم اتصالات #947*. - كود معرفة رمز puk اتصالات الإتصال بي 500. - كود للاستعلام عن الرصيد اتصالات # 555* أو # 888*. - كود لتحويل الرصيد اتصالات # المبلغ * الرقم * 557*. - كود شحن كارت اتصالات # 556* رقم الكارت * أو الاتصال بي 555. - كود تحويل رصيد لنظام فاتورة اتصالات # 770*. - كود معرفة نظام خطك الاتصال بى 555. - تغير النظام الاتصال بي 525 بسعر 25 قرش. - رقم خدمة العملاء اتصالات الاتصال بي 333. - للاتصال بخدمة العملاء من الخط الأرضي 0235346333. - رقم خدمة العملاء من أي شبكة اخرى 01111234333. - رقم بخدمة العملاء من خارج مصر 201111234333. - الخط الساخن للتحدث مع ممثلي خدمة عملاء اتصالات 16511. - أرقام الدعم الفني إتصالات 02/35346333 أو 02/35346377. - كود دفع الفاتورة اتصالات # 404*.

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