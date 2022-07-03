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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708833/النائب-إيهاب-منصور-يعقب-على-ثلاث-اتفاقيات-مصرية-أمريكية-لدعم-التعليم-العالى-والأساسي

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تعقيبه على ثلاث اتفاقيات مصرية أمريكية بمنح لدعم التعليم العالى والتعليم الاساسى، إن المنح جيدة إن تم استخدامها فى الأهداف المخصصة لها.

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وأضاف النائب فى كلمته أنه يشكر لجنة التعليم بمجلس النواب على ارتداؤها ثوب المعارضة وكتابة تشريح دقيق لكثير من مشاكل التعليم لدينا.

النائب إيهاب منصور: نشكر لجنة التعليم بمجلس النواب على ارتدائها ثوب المعارضة وكتابة تشريح دقيق لكثير من مشاكل التعليم

وأشار النائب إلى أنه، على سبيل المثال لا الحصر، ذكر التقرير أن الجامعات الحكومية معزولة وتقدم برامج نظرية تفتقر للتطبيق العملى، كما أشار إلى أن سيطرة المركزية والبيروقراطية على التعليم العالى الحكومى تعيق الابتكار، وكذلك افتقار أغلب الخريجين إلى المهارات والقدرة على العمل بكفاءة فى مجموعات.

ولفت النائب إلى أن بداية الحل هو أن نعترف بوجود المشكلة وندرس آليات وخطوات الحل. وأكد على أهمية عمل خريطة لسوق العمل لإعادة النظر فى أعداد الخريجين حتى لا تُصدر الحكومة بطالة للمجتمع.

وضرب النائب مثالا، بطلب الإحاطة المقدم منه من ٤ سنوات بخصوص التعليم الهندسي، لافتا إلى أنه تم الرد من قبل وزير التعليم العالى بخطوات أولها وقف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية، وبعض البنود الاخرى التى لم يتم الالتزام بها.

وأشار النائب إلى أنه أرسل مؤخرا طلب احاطة آخر لضبط خريطة سوق العمل.