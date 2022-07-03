انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة دعاء عريبي: صندوق «قادرون باختلاف» يهدف للتوسع في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708832/النائبة-دعاء-عريبي-صندوق-قادرون-باختلاف-يهدف-للتوسع-في-خدمة-الأشخاص-ذوي-الإعاقة

قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم مشروع قانون "قادرون باختلاف"، إن مشروع قانون قادرون باختلاف هدفه التوسع في اختصاصات الصندوق بصورة أكبر لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وشتى المجالات الأخرى.

وأضافت "عريبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وينقلها دوت الخليج، أن المشروع شمل عدة تعديلات واختصاصات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تساعد على خدمتهم، وهي تم تمويل بناء وتشغيل مستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تمويل وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، والمساهمة في إنشاء المؤسسات المعنية في رعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع ودعم وتمويل للأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت أنه أيضا تم العمل على المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن هناك تعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للفئات الأولى بالرعاية، وهم يعدون أكثر فئة تحتاج للرعاية.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشـروع قانون مقدم من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.