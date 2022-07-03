انت الان تتابع تفاصيل خبر أديب عن إعلان السيسي عدم مشاركة الإخوان في الحوار الوطني: "ريحت قلبي يا شيخ" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708842/أديب-عن-إعلان-السيسي-عدم-مشاركة-الإخوان-في-الحوار-الوطني-ريحت-قلبي-يا-شيخ

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجميع مدعو وقادر على المشاركة في الحوار الوطني باستثناء جماعة واحدة، قاصدا جماعة الإخوان الإرهابية قائلا إنه من أسعد الأشخاص بهذه التصريحات المميزة لرئيس جمهورية مصر العربية.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن "الحمد لله يا شيخ ريحت قلبي والله يا ريس، وأخرست كل الألسنة حوالين اللوع أن ممكن يشاركوا لا أصل محدش من دول حرض، ممكن جزء يشارك في الحوار وجزء لا، الرئيس أعلنها صريحة والحمد لله مش هيشاركوا".

عمرو أديب: الإخوان هم سرطان كان متفشي في الدولة المصرية

وتابع أن الرئيس السيسي أعلن أن جماعة الإخوان الإرهابية رفضت الحل السلمي بإجراء انتخابات مبكرة عام 2013، قائلا: "الحمد لله أنهم رفضوا الاختيار ده وغاروا في ستين داهية، الحمد لله والله، الإخوان دول سرطان وعاوز ينتشر في الدولة المصرية، والحمد لله خلصنا منهم.

وأردف أن وجود الإخوان الإرهابية هو نخر في الدولة، "خش على غفلة على أي موقع إخواني حاول تلاقي أي حد فيهم بيتكلم عن الوطن، أو عن مصر، طب عمركم شوفتوا حد إخواني بيتكلم عن حبه لمصر؟، من أيام مصطفى كامل وأحمد عرابي ومحمد فريد وسعد زغلول وحتى وقتنا هذا مش هتلاقي قيادة إخوانية تتحدث عن حب الوطن، ولكن يتحدثون عن الخلافة والأمة والامبراطورية".

واستطرد متحدثا أن الرئيس السيسي يعمل على قدم وساق في حل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الحالي، متمنيا أن يخرج الحوار الوطني بالعديد من الثمار القادرة على إيجاد حلول للأزمات الطاحنة التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي.