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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708841/عمرو-أديب-بعد-افتتاح-القطار-الكهربائي-السكك-الحديد-كانت-مقبرة-الوزراء

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالتطور الكبير الذي حدث في منظومة السكك الحديدية في مصر في الوقت الحالي، خاصة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محطة عدلي منصور المركزية، والتي بها القطار الكهربائي وعدد من المشاريع الهامة داخل تلك المحطة.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، إنه لفت نظره الاهتمام الواضح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدريب للعاملين في قطاع النقل، والاهتمام البالغ له بهذا القطاع منذ توليه الرئاسة حتى الآن.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما صرح أنه سيقوم بعمل طرق 3 ألاف كيلو، وغيرها من المشاريع الخاصة بالطرق والمواصلات كان يتعجب من هذا الأمر، ولكن الآن مصر على أرض الواقع أصبح لديها مواصلات متميزة، وتطور واضح في وسائل المواصلات.

عمرو أديب: لازم نحافظ على القطار الكهربائي ونبتعد عن التخريب

وتابع أن القطار الكهربائي يساعد في تقليل المسافة بشكل كبير، ويوجد تنسيق كبير في محطة عدلي منصور المركزية، والتي يمكن من خلالها الانتقال لأكثر من مكان من خلال عدة طرق مواصلات متميزة داخل المحطة، مناشدا المواطنين بضرورة العمل على المحافظة على المواصلات الجديدة والابتعاد عن التخريب فيها.

وواصل: "مش كنتوا بتقولوا لا مندخلش مستمثرين أجانب وأصول مصر ومحدش يبيع أصولنا يبقى حافظ على أصولك بقا، انت لما بتدخل الحمام في بيتكم بتخربه ولا بتحافظ عليه، يبقى تحافظ على حاجة الدولة".

وأشار إلى أن محطة عدلي منصور المركزية بها "جراج" يسع لـ 600 سيارة حتى إذا قرر المواطنون ترك سياراتهم واستخدام القطار الكهربائي يجد مكان، ولا يكون لديه حجة في هذا الأمر.

واستكمل أن التطور الواضح في السكك الحديدية يُحسب للدولة المصرية ولوزير النقل، مازحا: "السكك الحديد دي كانت مقبرة الوزراء في مصر، مكنش فيه وزير نقل بيعمر من كتر المشاكل في هذا القطاع".