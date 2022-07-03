عاجل- السيسى: الحوار الوطنى متاح لكل القوى السياسية باستثناء تيار واحد

جدة - نرمين السيد - وعن حكم الإخوان، أضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف: "فى 3 يوليو كان آخر حاجة عملتها طرحت عليهم تصور لتجاوز الأزمة إننا نعمل انتخابات رئاسية مبكرة ونترك الشعب يقول رأيه، قاتلوا وبما إنهم قاتلوا يبقى اليوم الأرضية المشتركة من الحوار والنقاش مش موجودة".

وتابع: "كل الكلام دا فى مضبطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى يناير 2014"، موضحا أن الدولة المصرية فى حاجة إلى تضحيات من كل من يعيش فيها.